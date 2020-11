Nuove Br, lettera anche a Bonaccini

Bologna, 10 nov. (Adnkronos) - Anche il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha ricevuto una lettera di minacce firmata ‘Nuove Brigate Rosse’. Lo rende noto lo stesso governatore in un post su Facebook: "Diversi sindaci in questi giorni hanno ricevuto lettere di minaccia indegne -spiega-. Una simile lettera è stata recapitata anche a me e prontamente ho contattato le autorità competenti"."Come ribadito questa mattina al sindaco di Ferrara, anche a Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena, Andrea Gnassi sindaco di Rimini, Michele De Pascale sindaco di Ravenna e Gian Luca Zattini sindaco di Forlì, vanno la solidarietà e la vicinanza mia e di tutta la Regione – sottolinea Bonaccini -. Istituzioni e comunità regionale stiano unite contro chi semina odio. Mi auguro vengano individuati prima possibile i responsabili".Pd, recapitata al partito lettera firmata 'Nuove Br'