Nuova ondata di calore in arrivo: temperature verso i 40°, ma attenzione ai temporali. Le zone a rischio

Mentre il fresco avanza sulla Penisola Iberica e sulla Francia, l'anticiclone africano posiziona i suoi massimi sul Mediterraneo centrale e l'Italia. I prossimi giorni saranno per noi molto caldi con valori massimi che potranno arrivare persino a superare la soglia dei 40°C nella giornata di giovedì, (soiprattutto nelle zone interne della Sardegna e a Sudest, principalmente in Puglia) inquadrabile come il culmine di questa ondata.

Faranno da contorno a questa situazione dei temporali collegati allo scorrimento di aria più umida e instabile che sovrasterà la cupola anticiclonica. Temporali di calore più che altro stimolati da una leggera componente frontale che avranno maggiori chance di svilupparsi in corrispondenza dei settori alpini e prealpini dove potranno risultare localmente anche di forte intensità.

Bollino rosso, che indica un livello massimo di allerta per le ondate di calore, è previsto per mercoledì 22 a Bologna e Bolzano, mentre le città con afa a livelli critici saliranno a 5 nella giornata di giovedì, ovvero Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze e Perugia. A indicarlo è il ministero della Salute sul portale dei bollettini sulle ondate di calore in Italia, che monitora 27 città italiane.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e soprattutto dei soggetti vulnerabili, ovvero anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.

Per prevenirne i possibili effetti il Ministero pubblica quotidianamente, con previsioni a 24, 48 e 72 ore per individuare, giornalmente le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute. I bollettini sono consultabili anche attraverso l'app Caldo e Salute mentre dal portale del Ministero è possibile scaricare materiale informativo su come proteggersi