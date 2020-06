Comunicazione, internet e news online: i ragazzi de 'La Nuova@Scuola' dialogano con Tiscali

Tiscali protagonista di uno degli eventi de LaNuova@Scuola, un progetto che mira a coinvolgere i giovani nella costruzione dell'informazione quotidiana attraverso i giornali, andando oltre la semplice educazione alla "buona informazione". Ragazzi e ragazze fulcro del progetto portato avanti ormai da alcuni anni dal quotidiano La Nuova Sardegna in collaborazione con diversi istituti superiori.

Oggetto dell'intervista, che si è tenuta rigorosamente su una piattaforma online lo scorso 4 giugno, è come detto l'attività della società di telecomunicazioni con sede a Cagliari. Alle domande di sei tra ragazze e ragazzi, coordinati dalla caporedattrice del quotidiano sassarese Daniela Scano, hanno risposto la responsabile della comunicazione Ilenia Loi e Michael Pontrelli, giornalista di TiscaliNews. Gli argomenti hanno spaziato dalla nascita della società negli anni Novanta, all'azienda odierna che oggi ha circa 500 dipendenti e agisce soprattutto nel mercato italiano. Tiscali Spa, ha spiegato Loi, nasce da una "suggestione trasformata in idea dal fondatore Renato Soru: l'idea che Tiscali potesse essere una realtà capace di mettere in connessione la Sardegna e il mondo, superando i concetti di isolamento e chiusura. La grotta del silenzio trasformata in strumento di comunicazione e collegamento", ha precisato la responsabile.

L'innovazione e le news online

Le domande di Adele, Enrica, Matteo, Andrea, Francesco e Federico - questi i nomi delle studentesse e degli studenti, giornalisti per un giorno - hanno indagato anche sulle dinamiche dell'informazione online, di cui Tiscali News rappresenta uno dei pionieri nell'Isola. Pontrelli ha spiegato l'importanza della verifica delle notizie e delle fonti e dell'importanza della deontologia, "le regole che tutti i giornalisti devono seguire", anche contro il dilagare delle fake news. Ma i ragazzi hanno dimostrato particolare curiosità soprattutto nei confronti di Istella, il motore di ricerca sviluppato dentro la società, e delle opportunità che offre il "mondo Tiscali" anche per lo stretto legame con Open Campus, aggredatore di start up e partner nello sviluppo di iniziative in collaborazione con università e realtà industriali più innovative.

Ancora, la ripartenza dopo la chiusura e le sfide dell'innovazione per le società e la pubblica amministrazione, lo smart working come sistema innovativo di lavoro - adottato anche da Tiscali solo in occasione delle restrizioni dovute alla pandemia - l'occupazione femminile, la sicurezza informatica, la privacy e la visione del settore Tlc hanno sollecitato le risposte dei due rappresentanti della Telco sarda. L'interesse c'era tutto anche guardando la audience dell'evento: un'ora di intervista trasmessa in streaming sulla pagina Facebook della Nuova Sardegna ha totalizzato più di 5mila follower.