Lunedì la nuova ordinanza di Speranza: ecco le regioni che rischiano di cambiare colore

Alla fine di questa settimana ci sarà il risultato del monitoraggio ISS e il ministero della Salute dovrebbe decidere il nuovo assetto cromatico del Paese. E’ possibile quindi che prima dell’acuirsi della stretta per Pasqua certe regioni cambino colore. Per ora vi è solo la sicurezza che l’Italia avrà comunque solo zone rosse o arancioni. Nessuna realtà territoriale gialla o bianca, insomma. Va considerato inoltre che dal 3 al 5 aprile ogni angolo del nostro Paese sarà governato dalle stesse regole restrittive.

Il caso Lazio

Solo il Lazio, in virtù dei risultati ottenuti, potrebbe però trovarsi in arancione a partire dal 29 marzo, ovviamente fino al 3 aprile. In attesa del nuovo decreto comunque c’è chi si diverte – con cognizione di causa – a ipotizzare quali regioni potrebbero passare, la prossima settimana, dall'arancione al rosso e viceversa. Lo fa per esempio Money.it che valuta quanto potrebbe accadere a partire appunto da lunedì 29 marzo.

Il quadro attuale

Premesso che al momento il quadro vede in zona arancione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e alla Provincia Autonoma di Bolzano, e in zona rossa Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento, il sito ipotizza che:

A rischio rosso

una delle regioni più a rischio rosso è la Toscana. Nella terra di Dante l’incidenza settimanale è di 250 casi ogni 100.000 abitanti, percentuale che comporta automaticamente il passaggio al girone peggiore.

La situazione non è delle migliori neppure in Calabria dove il Rt desta allarme. La settimana scorsa è stato a 1.36 e la retrocessione in rosso è stata sfiorata di poco. Gli esperti spiegano che la soglia 1.25, con cui si viene direttamente catapultati in rosso, non è stata superata nel dato minimo della forbice, e perché l’incidenza e l’occupazione dei letti restano al di sotto di essa.

Covid, restrizioni a Pasqua (Foto Ansa)

Chi potrebbe lasciare il rosso per l’arancione

Nella prossima settimana non sembrano destinate a uscire dal girone rosso la Lombardia e la Campania. Le due regioni evidenziano qualche leggero segnale di miglioramento ma non tale da far ritenere possibile la mutazione di colorazione prima della festività pasquale. Lo stesso destino sembra contrassegnare la sorte di Piemonte, Marche, Emilia Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trento.

Tutte queste regioni dovranno attendere il monitoraggio di venerdì 9 aprile per conoscere la loro sorte e sperare di vestirsi di arancione dal 12 aprile. Solo dalla stessa data si potrebbe sperare di rivedere altresì alcune regioni in giallo. Il governo, infatti, - fa notare Money - potrebbe decidere di prorogare la stretta per 1-2 settimane dopo la scadenza degli attuali decreti.