Weekend sotto la pioggia, in arrivo sull'Italia una nuova ondata di maltempo

In arrivo due nuove perturbazioni che 'guasteranno' anche il prossimo weekend agli italiani. La prima porterà entro domani nuove piogge sparse sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, la seconda, più intensa, è attesa nel fine settimana e coinvolgerà, domenica, anche gran parte del Sud. Le previsioni sono di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. "Continua il trend piovoso in questo novembre eccezionale", spiega Ferrara, precisando che entro venerdì porterà sullo stivale una ulteriore intensificazione delle piogge a fine giornata tra Liguria e Piemonte, dove ancora una volta si rischieranno locali criticità idrogeologiche. "Una nuova e più intensa perturbazione - avverte il meteorologo di 3bmeteo.com - è attesa nel weekend e sarà collegata a un vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo occidentale, a ovest dell'Italia". Il meteo.

Peggioramenti a partire da venerdì

Al Nord tempo in ulteriore peggioramento con piogge e rovesci su gran parte delle regioni, meno probabili in Romagna; nevicate dai 1200/1400m. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Centro variabile e a tratti instabile sulle regioni tirreniche, meglio sui versanti adriatici con schiarite. Temperature in aumento, massime tra 12 e 17. Al Sud nuvolosità in parziale aumento da Ovest con possibilità di qualche fenomeno specie sulla Campania settentrionale. Temperature stabili o in locale rialzo, massime tra 14 e 19.

Sabato pioggia e possibili nevicate

Anche sabato a farla da padroni saranno i temporali, in particolare al Nord, lungo il versante tirrenico e sulle Isole Maggiori. Piogge anche di forte intensità sono attese in particolare tra Liguria e Piemonte, entro fine giornata pure su Lazio e Sicilia dove non si escludono forti temporali e locali nubifragi e allagamenti. Possibili nevicate dai 1000/1400 metri. Temperature in lieve rialzo, massime tra 10 e 16. Al Centro nuove piogge in arrivo sulla Sardegna e a seguire sui versanti tirrenici; nubi in aumento sulle adriatiche. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18. Al Sud avvio soleggiato ma con tendenza a nuovo peggioramento ad iniziare da Sicilia e ioniche entro metà pomeriggio/sera. Temperature in lieve aumento, massime tra 15 e 20.

E domenica toccherà al Sud

Domenica sarà maltempo su gran parte del Sud con piogge e temporali anche violenti e possibili locali criticità, specie tra Calabria, Basilicata e Sicilia orientale. Piogge che non risparmieranno neppure il Centro in particolare il versante adriatico, il Lazio e la Sardegna". Questa perturbazione sarà accompagnata da un sensibile rinforzo del vento, entro il weekend tra Scirocco e Libeccio, con raffiche di oltre 80-90km/h su Ionio, Tirreno e in generale tra Sicilia e Sardegna. Avremo mari molto mossi o agitati con possibili mareggiate sulle coste esposte, specie Liguria, versante tirrenico, Isole Maggiori ed entro domenica anche sul versante ionico. Sarà inoltre ancora possibile l'acqua alta a Venezia".