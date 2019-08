Nuova allerta rischio roghi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 AGO - Rimane alto il pericolo incendi in Sardegna, dove le temperature raggiungono, e in certi casi, superano i 40 gradi. Anche per la giornata domenica 11 agosto, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta. In tutta la parte centro occidentale dell'Isola, dal Sulcis al Sassarese, il rischio roghi è alto (arancione), nelle altre zone invece è più attenuato (giallo). Confermata fino a lunedì 12 l'allerta caldo. Questa situazione climatica ha già favorito l'innesco di diversi incendi, dove si è reso necessario l'intervento di mezzi aerei. A Ploaghe, in provincia di Sassari, stanno operando due elicotteri della flotta regionale e due Canadair. Un solo elicottero, invece, sta ancora dando manforte alle squadre a terra impegnate a spegnere le fiamme divampate a Quartucciu, in località Mela Murgia, nell'hinterland di Cagliari.