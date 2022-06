Numero chiuso in spiaggia Baia del Silenzio a Sestri Levante

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 01 GIU - La spiaggia della Baia del Silenzio di Sestri Levante, una delle spiagge più belle di Italia e patrimonio dell' Unesco, sarà gratuita ma a numero chiuso per evitare il sovraffollamento. La decisione, operativa da venerdì, è stata presa dall'amministrazione comunale, dopo il successo delle limitazioni degli ultimi due anni dovuti all'emergenza covid. Saranno tre gli ingressi alla spiaggia per consentire la sosta a un totale di 500 persone. Senza utilizzo di postazioni fisse, turisti e residenti, potranno passare dai tre varchi, vigilati da personale specializzato in sicurezza, e accedere all'arenile e allo specchio acqueo. Inoltre ci sarà anche un corridoio per chi intende solo fare il bagno e non sostare. "Abbiamo voluto ripetere la esperienza passata - dice la sindaca Valentina Ghio - per salvaguardare uno degli angoli più caratteristici della Liguria preso d'assalto da migliaia di persone. La gestione sarà affidata alla Mediterraneo Servizi una partecipata del comune, che offrirà anche una serie di servizi collaterali: dalle informazioni turistiche, all'affitto di biciclette per raggiungere la Baia da qualsiasi parte del comune evitando le auto in centro". (ANSA).