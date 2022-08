Nubifragio sulle Eolie: fiumi di fango a Stromboli, gravi danni

Milano, 12 ago. (askanews) - Sono pesanti le conseguenti di un nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulle Eolie e in particolare su Stromboli (Messina). Dalla montagna, priva di vegetazione per il grave incendio scoppiato nella notte tra il 25 e il 26 maggio scorso, sono scesi frane e fiumi di fango e detriti che hanno invaso il paese allagando abitazioni e negozi. Trascinate e "sepolte" auto e scooter ma anche diverse barche.Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco di Lipari, ma residenti e turisti chiedono un intervento più forte con la Protezione Civile e l'Esercito alla luce degli ingenti danni causati dalle violentissime piogge e dal forte vento.Nessun danno invece a Ginostra. Da quanto è possibile apprendere alcune persone si sono recate personalmente alla guardia medica per farsi medicare, ma non ci sarebbero feriti gravi.