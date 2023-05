Nubifragi in arrivo: allerta rossa in Emilia-Romagna e arancione in Sicilia, Campania e Marche. In corso evacuazioni

Il maltempo non accenna a frenare, tanto che per le prossime ore la protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, fino alla mezzanotte di oggi, con le scuole chiuse da Ravenna a Bologna. Ma il tempo instabile con possibilità di temporali violenti riguarda anche le Marche e la Campania dove è stata dichiarata l'allerta arancione, così come in Sicilia. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto sono invece interessate da un'allerta gialla.



Sotto osservazione ci sono soprattutto il Ravennate e la Romagna, il Bolognese, la pianura modenese, le zone collinari e montane dell'Emilia centrale. Il cumulo di acqua nelle 48 ore potrebbe raggiungere il valore complessivo di 150 millimetri di pioggia con le precipitazioni che continueranno fino a domani.

Evacuate le zone dell'alluvione di due settimane fa

I fiumi stanno salendo in tutta l'Emilia Romagna, mentre continua a piovere con insistenza. Al momento, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Ravenna, non si registrano grosse criticità legate al maltempo anche se il livello di alcuni fiumi è salito. In quanto al litorale, non si sono avuti fenomeni di ingressione (il picco della marea è stato alle 9, il prossimo sarà in serata). Gli evacuati in via preventiva, ieri sono stati esattamente 682 così distribuiti: 458 a Faenza, 213 a Castel Bolognese, 2 in Bassa Romagna, 2 a Ravenna, 1 a Riolo Terme, 2 a Cotignola e 6 a Cervia. Sul campo sono impegnati 22 militari di Foce Reno, 91 pattuglie interforze, 30 pattuglie della polizia locale, una 60ina di vigili del fuoco anche con mezzi anfibi oltre a colonne mobili della regione e a numerosi volontari sparpagliati su tutto il territorio.

Cervia e Ravenna: spiagge chiuse

A scopo precauzionale i Comuni di Ravenna e Cervia hanno emesso ordinanza di divieto di accesso alle spiagge. Il divieto è valido per tutti tranne che per i titolari degli stabilimenti balneari (e altre concessioni demaniali), per il personale impegnato nella difesa costiera, per i volontari e per tutto il personale impegnato in attività di monitoraggio e di protezione civile. È assolutamente vietato entrare in acqua e la pratica di sport acquatici.

A Forlì posizionati sacchi di sabbia

"La nostra è un'allerta vigile, su tutti i fronti. La Centrale operativa della Polizia Locale è operativa h24, così come i mezzi e gli uomini della Protezione Civile. Al Cup di via Cadore, dopo la mobilitazione delle ore notturne, decine di volontari stanno riempiendo in queste ore centinaia di sacchi di sabbia, per soddisfare le crescenti richieste di cittadini e residenti che arrivano soprattutto dai quartieri più fragili, già vittime della prima ondata di maltempo, come i Romiti e Villafranca", ha detto il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.

Paura per il fiume Misa a Senigallia

Sono già decine gli interventi dei vigili del fuoco. A Senigallia, il sindaco Massimo Olivetti ha disposto la chiusura di alcuni sottopassi invasi dall'acqua: "La situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata", ha detto dopo aver completato un sopralluogo in città. Il fiume Misa ha però superato la soglia di guardia nell'entroterra, a Serra de' Conti; tutte le scuole del Senigalliese sono state chiuse. Si segnalano allagamenti stradali anche ad Arcevia, Camerano, Osimo e Jesi.

In Friuli raffiche di vento a 116 chilometri all'ora

È tornata la bora nella notte e questa mattina a Trieste soffia con raffiche molto sostenute, fino a 116 chilometri all'ora mentre il vento medio si attesta intorno ai 70 kmh con disagi in centro città. Secondo le previsioni dell'Osmer, l'osservatorio meteorologico del Friuli Venezia Giulia, la bora soffierà soprattutto in mattinata. Molti gli interventi da parte di polizia locale e vigili del fuoco e della Polizia locale ma per lievi problemi e piccoli disagi causati da caduta di rami e cornicioni pericolanti.

Nelle Marche almeno 50 interventi dei vigili del fuoco

Dalle prime ore della giornata sono in corso diversi interventi per la perturbazione che sta attraversando le Marche. Alle ore 10, fanno sapere il vigili del fuoco, sono stati svolti circa 50 interventi soprattutto per rami o alberi caduti sulla sede stradale e un prosciugamento di un locale seminterrato nella zona di Jesi. "Al momento - comunicano ancora i vigili del fuoco - non sono segnalate particolari criticità". Nell'Anconetano, a raffiche di pioggia improvvise seguono momenti di sereno e anche qualche raggio di sole e l'evoluzione della situazione meteorologica è molto fluida.

Allagamenti nel Palermitano e scuole chiuse

Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Decine gli interventi eseguiti per allagamenti nel capoluogo siciliano e in provincia tra Bagheria, Cefalù e Lascari. Un grosso albero di pino è caduto in via Crispi davanti al comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per sgomberare la strada ed evitare ulteriori disagi in un tratto dove da settimane sono in corso i lavori di manutenzione del sottopasso che congestiona la circolazione nella zona del porto.