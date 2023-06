La notte magica di Gardaland: dal 17 giugno con Night is Magic si celebra il 20° anniversario di Fuga da Atlantide

Gardaland Night is Magic è l’evento estivo che, da sabato 17 giugno e fino a domenica 10 settembre, prolunga l’apertura del Parco fino alle ore 23:00 e permette a tutti gli Ospiti di godere dell’elettrizzante mood tipico del Parco in estate. Sia gli show che le attrazioni, nella notte, infatti, diventano ancor più coinvolgenti e si rendono protagoniste di nuove emozioni nel Parco illuminato con mille colori.

Imperdibile per questa stagione Fuga da Atlantide che, in occasione del ventesimo anniversario, si rifà il look regalando a tutti gli Ospiti – in via del tutto esclusiva - nuove e coinvolgenti emozioni. L’avventurosa attrazione - che offre emozionanti discese da un’altezza di 12 e 17 metri - nelle speciali notti di Gardaland Night is Magic - sarà avvolta da proiezioni, fasci di luce ed effetti speciali di video mapping “Underwater” capaci di immergere i visitatori in un’esperienza inedita nelle profondità del mare.

A partire dalle ore 22:00, poi, appuntamento con il nuovo “Neptune Night Show”, un imperdibile show luminoso che, partendo dal portale di Fuga da Atlantide fino ad arrivare alla discesa più iconica dell’attrazione, celebrerà l’epico incontro tra Nettuno, dio delle acque e sua sorella Vesta, divinità del fuoco. Due elementi molto diversi tra loro come l’acqua ed il fuoco si incontreranno proprio presso il portale dell’iconica attrazione ispirata al Regno di Atlantide. Tutti gli Ospiti potranno assistere ad uno spettacolo scenografico e coinvolgente grazie a performance strabilianti con percussioni ad acqua, led ed effetti di fuoco.

In occasione di Gardaland Night is Magic il divertimento al Parco è no-limits: anche al Teatro della Fantasia arriva un nuovo show, “Magico Me”, che avvolgerà gli Ospiti in un incantesimo di colori, mirabolanti magie e tanto divertimento. In area Hawaii, invece, un tuffo nella tipica atmosfera Hawaiana tra suggestive musiche, balli tradizionali e spericolate acrobazie grazie al nuovo show “Waikiki Hula”.

Grande attesa anche per il Gardaland Summer Festival - sabato 8 luglio - una notte tutta dedicata al divertimento e alla buona musica con Ospiti del panorama musicale nazionale che avranno il compito di trasformare piazza Jumanji in una discoteca all’aperto – fino alla 1:00 di notte – a ritmo delle hit dell’estate 2023 e nell’atmosfera seducente del Parco in versione notturna.

Gardaland, con le sue oltre 40 fantastiche attrazioni, i golosi punti ristoro, i coinvolgenti show, i divertenti meet&greet, le aree tematizzate e i tanti appuntamenti del Gardaland Theatre soddisfa le esigenze e i gusti di tutti gli Ospiti permettendo di condividere memorabili esperienze con l’intera famiglia o con gruppi di amici.

Le 5 novità di stagione, infatti, sono pensate per un divertimento a tutto tondo e per ogni fascia di età, si parte dall’avventurosa Jumanji® -The Labyrinth, un’esperienza di astuzia e divertimento all’interno della quale gli Ospiti sono i veri protagonisti, al nuovo e coinvolgente live show Nautilus, fatto di emozioni tutte da catturare al momento ed una tecnologia impattante, la Milano Moderna per gli appassionati LEGO, una ricostruzione in scala di 11 grattacieli meneghini, l’evergreen Mowgli’s 4D Jungle Adventure, con immagini 3D in alta definizione, fino al nuovo Meet&Greet CoComelon – balla con JJ! per i piccolissimi di casa.

Gardaland Resort con il suo Parco divertimenti, il Parco acquatico LEGOLAND® Water Park Gardaland, il Gardaland SEA LIFE Aquarium e i tre fantastici Hotel tematizzati, Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic hotel si riconferma – anche per la stagione in corso – una destinazione turistica capace di offrire la giusta dose di divertimento ma anche di relax con ogni tipo di comfort per un’esperienza davvero unica e cucita su misura per ogni Ospite.