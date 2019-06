Non ce l'ha fatta il bambino di 8 anni precipitato dal sesto piano della sua abitazione a Novi Ligure in cui viveva con la famiglia. La corsa del 118 in ospedale al San Giacomo di Novi , e i tentativi di salvarlo dei sanitari sono stati inutili.

Sotto shock in ospedale, la madre, una cittadina originaria dell’Ecuador.

Era affetto da autismo

Secondo quanto si apprende, il bambino era affetto da autismo. E' accaduto quando il piccolo è rientrato a casa con la madre, dopo aver trascorso fuori la mattinata. A dare l'allarme alcuni passanti. Il 118 lo ha trasportato all'ospedale di Alessandria. Sulla caduta indagano i carabinieri che al momento seguono il caso non sono ancora riusciti a rintracciare il padre, un italiano.