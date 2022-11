Tornano sole e caldo, l’estate non è finita con la Novembrata di San Martino

Prima l’Ottobrata, adesso la Novembrata di San Martino che riporterà il bel tempo sul nostro Paese. Dopo un weekend freddo e ventoso su buona parte dell'Italia con l'avvio della prossima settimana il sole potrebbe essere dominante e le temperature potrebbero risalire fino a valori miti. Solitamente novembre è il mese delle grandi piogge, nei prossimi giorni invece faremo i conti con tanto sole e valori termici sopra le medie del periodo specie nelle ore centrali delle giornate.

Anticiclone ibrido

Un vasto campo di alta pressione si impadronirà ancora una volta del bacino del Mediterraneo. Si tratterà questa volta di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani, sia africani, il quale favorirà una decisa stabilità atmosferica con temperature che torneranno di nuovo oltre le medie, proprio nel cuore dell'autunno, un po' come già avvenuto nelle ultime settimane. Non al Nord perché la discesa di una perturbazione atlantica che sta già portando i primi annuvolamenti sulla Liguria promette piogge entro metà settimana con temperature che saranno in nuovo calo soprattutto al Nordovest alcuni giorni.

Goccia fredda giovedì

Dal giorno 10 giovedì l'evoluzione tenderà a complicarsi leggermente, una veloce rimonta anticiclonica azzorriana dalla Spagna diretta verso l'Europa centrale tenderà a tagliare di netto la coda della saccatura atlantica da cui è scaturita la perturbazione e riuscirà a far scivolare in area mediterranea un piccolo nucleo di aria più fredda destinato a muoversi in moto retrogrado verso ovest. In realtà questa piccola goccia fredda non dovrebbe influenzare il tempo su di noi più di tanto ma un altro evento invece si. Il posizionamento dei massimi anticiclonici sull'Europa centrale, ben 1030hph previsti andrà a stimolare la discesa di correnti più fredde dal Baltico che agganceranno quel che resta della perturbazione arrivata mercoledì rinvigorendola e facendo si che porti piogge a tratti moderate per gran parte della giornata di giovedì su buona parte del Nord toccando anche il Centro. Instabilità che potrebbe sopravvivere anche per la famosa giornata dell'Estate di San Martino, venerdì 11 novembre nonostante sia previsto un temporaneo aumento della pressione.

Weekend con il maltempo

Giungiamo così al weekend dove resiste un'ipotesi di peggioramento per l'arrivo di aria fredda dai Balcani che potrebbe formare una depressione attorno all'Italia tra sabato e domenica riportando piogge diffuse sul nostro territorio e anche la neve in montagna.