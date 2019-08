Novara, rissa fuori una discoteca: giovane ucciso a coltellate

Roma, 26 ago. (askanews) - Un giovane è morto ucciso a coltellate durante una rissa avvenuta nella notte nel Novarese, nei pressi di una discoteca a Comignago.Secondo la ricostruzione di Novara Netweek, fuori il locale due giovani si sono affrontati in una violenta lite - scoppiata forse per una ragazza - fino a che uno dei due ha estratto l'arma da taglio ed ha colpito l'altro, uccidendolo: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Dopo una breve fuga il presunto assassino è stato arrestato dai carabinieri che indagano sulla vicenda.