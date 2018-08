Notte di scosse in Molise

Roma, 17 ago. (AdnKronos) - Dopo il terremoto di magnitudo Ml 5.2 (Mw 5.1), localizzato ieri sera alle 20.19, nella notte lievi scosse sono state registrate dall'Ingv in provincia di Campobasso. Solo una è stata di magnitudo 3.1 (all'1.02 di questa notte con epicentro a 5 km da Montecilfone), tutte le altre hanno avuto una magnitudo inferiore a 2.5. L'ultima è stata registrata questa mattina alle 7.07 con magnitudo 2.5 a 6 km da Montecilfone e a una profondità di 10 km. Alle 23 di ieri ''sono stati 27 i terremoti localizzati. Di questi, 8 gli eventi di magnitudo uguale/superiore a 2.5. Stiamo continuando - si legge in una nota dell'Ingv - ad analizzare i dati per capire le caratteristiche delle faglie che si sono attivate in questi giorni. La zona è poco conosciuta dal punto di vista sismico per una limitata documentazione della sismicità storica. Vogliamo precisare, comunque, che la faglia che sta provocando i terremoti di queste ore si trova a 10-15 km più a nord di quella che ha determinato i terremoti del 2002 di San Giuliano di Puglia, pur avendo caratteristiche simili''.