Nordio in visita nel carcere di Torino. Dopo le due donne, un altro detenuto suicida

La visita del ministro Nordio nel carcere di Torino arriva dopo la morte di due donne in 24 ore. Decessi ai quali si è aggiunta la morte di un altro detenuto suicida nell'istituto di Rossano in Calabria. Di carcere si muore, soprattutto d'agosto quando il caldo amplifica i disagi dovuti al sovraffollamento e allo stop delle attività dedicate ai ristretti: la detenzione si fa più insopportabile fino a sfociare in gesti tragici. Carlo Nordio corre nel capoluogo piemontese per visitare il penitenziario e precisa, lui ex pm, che "non è un'ispezione" ma un gesto di "vicinanza e solidarietà" alla direzione del carcere, alla polizia penitenziaria e alla Città di Torino. Ma anche ai familiari delle vittime: Susan John, nigeriana, detenuta con fine pena 2030, madre di un bambino, si è lasciata morire di fame e di sete e una giovane di 28 anni, con problemi di tossicodipendenza alle spalle, si è impiccata venerdì 10 agosto.

Mentre il ministro è in riunione con la direttrice del carcere, Elena Lombardi Vallauri dalle celle si urla "Libertà, libertà", e parte la battitura. Nulla di eclatante, "molto spesso i detenuti quando sono in situazioni di sofferenza danno manifestazioni di disagio", riconosce lo stesso Nordio.

Sulla morte delle due detenute c'è un'inchiesta della procura di Torino e il ministro avrebbe chiesto un incontro con gli psichiatri della casa circondariale e informazioni sulla documentazione delle due donne. "Lo Stato non abbandona nessuno", ha sottolineato. E con la direttrice ha voluto affrontare il tema del sovraffollamento e le "criticità" che affliggono sia i detenuti che la polizia penitenziaria. Ribadendo la necessità di puntare a forme di "detenzione differenziata" con l'uso delle caserme dismesse per fare scontare la pena ai detenuti non pericolosi.

La proposta: detenzione differenziata

"Cercheremo di attuare quella che vorrei chiamare una detenzione differenziata tra i detenuti molto pericolosi e quelli di modestissima pericolosità sociale. C'è una situazione intermedia che può essere risolta con l'utilizzo di molte caserme dismesse. Costruire un carcere nuovo è costosissimo - ha spiegato - è impossibile sotto il profilo temporale".

Una proposta per decongestionare gli istituti di pena che non ha però trovato il favore dei sindacati. L'Osapp solleva la questione della carenza di personale anche in caso di caserme a disposizione mentre il Sappe chiede un tavolo permanente.

Secondo il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, "non servono più carceri, ma servono carceri piene di attività e attenzione per le persone detenute". "È urgente intervenire, ma il carcere non sembra una priorità per questo governo", il dissenso di Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, al contrario di Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera: "La visita di Nordio alle Vallette è un segnale importante", mentre per Alessandro Zan, responsabile diritti della segreteria nazionale del Pd, parla di "fallimento tragico delle istituzioni" per i due suicidi.

"Ringrazio il ministro per la vicinanza" ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, mentre i garanti comunale e regionale dei detenuti, Monica Gallo e Bruno Mellano, hanno lanciato alcune proposte, soprattutto per "evitare il rischio di emulazione di suicidio". "Nei casi di non alimentazione volontaria, proponiamo di introdurre l'obbligo di avviso al garante territoriale e al Tribunale di sorveglianza" la voce della vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando, a sottolineare il silenzio che invece ha caratterizzato queste vicende. "Nessuno dietro le sbarre deve sentirsi condannato a morte" le parole dell'arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole.