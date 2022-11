Nordio, l'abuso d'ufficio rallenta Pubblica amministrazione

(ANSA) - TREVISO, 26 NOV - "Le statistiche dicono il 9% ma l'abuso in senso stretto per me non va oltre il 3%. Spesso è legato ad altri reati". Così il ministro della giustizia, Carlo Nordio, oggi a Treviso, in merito all'incidenza delle condanne sul totale delle inchieste per abuso d'ufficio. "L'interesse mio per questi reati - ha aggiunto - deriva da ragioni pratiche. Il rallentamento della pubblica amministrazione per questa intimidazione che è l'azione penale ha un costo sociale elevatissimo". (ANSA).