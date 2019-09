Giovane nordafricano prende a pugni due donne senza motivo: le immagini della violenta aggressione

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia ferroviaria a Lecco per una violenta aggressione ai danni di due donne. L'episodio si è verificato lunedì nel sottopasso della stazione: il giovane, originario del Togo, ha prima spinto una ragazza di 18 anni facendola cadere dalle scale, poi ha preso a pugni una donna di 55 anni.

In entrambi i casi non sembra esserci alcuna motivazione dietro l’aggressione. Le immagini della violenza gratuita, molto crude, sono state riprese dalle telecamere di videosorveglianza del sottopasso ferroviario. Entrambe le donne aggredite sono finite in ospedale, una delle due con un serio trauma cranico.