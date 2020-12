Nord Italia sotto la neve, disagi a viabilità e una donna ferita

Roma, 28 dic. (askanews) - Maltempo e freddo sull'Italia: il Nord si è svegliato sotto la neve caduta in Lombardia, Piemonte, Liguria e nel Nordest, pioggia e vento al Centro-Sud: disagi alla viabilità, treni rallentati e alberi caduti, già oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco.A Milano una donna è stata travolta da un traliccio buttato giù da un albero caduto in zona De Angelis per l'abbondante nevicata; è stata colpita alla gambe ed è stata portata in ospedale in condizioni non gravi.Disagi al traffico a Genova, sotto una breve ma intensa nevicata. Imbiancate nella notte anche Savona e altre località della Riviera ligure di Ponente. Forti nevicate anche sulleautostrade A7 Genova-Milano, A26 Genova-Gravellona Toce e A6Savona-Torino, dove è stato disposto precauzionalmente il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.Neve anche in Veneto e Trentino, fino in collina. Sull'altopiano di Asiago si sono toccati i -41 gradi. Una spruzzata di neve anche su Venezia, dove dall'alba è stato attivato il Mose per l'acqua alta.