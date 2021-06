Norcia proroga una settimana obbligo mascherina all'aperto

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 GIU - Firmata dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno il provvedimento con cui si proroga per sette giorni, fino al 4 luglio, l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. La misura è stata adottata su richiesta del Commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, in considerazione dell'attuale contesto epidemico locale. L'incidenza di casi settimanali a Norcia - si spiega in una nota sul profilo Facebook del Comune - è superiore a 200 su 100.000 abitanti e tale misura "si confida possa contribuire a contenere la diffusione e circolazione virale" anche perché "in questa settimana si completerà la campagna vaccinale". (ANSA).