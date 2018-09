[ll ritratto] Non sparate sulla Isoardi. Vittima della Clerici e di Salvini. La bella supplente può ancora battere tutti

Se la Prova del Cuoco di Elisa Isoardi non è partita proprio come una meraviglia, attestandosi anche alla terza puntata su 1.361mila spettatori, due in meno rispetto alla prima, e scendendo ancora nelle altre, con gli ascolti più bassi di sempre per il programma culinario, ben lontani dai risultati di Antonella Clerici che aveva in media quasi un milione e 900mila spettatori, il suo fidanzato Matteo Salvini ha spiegato in un’intervista su Radiodue che è tutta colpa sua. «Lei è brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà», ha detto il ministro dell’Interno. «Io non l’ho aiutata, anzi la mia ingombrante presenza l’ha danneggiata e creato problemi». Resta da capire allora perché il vicepresidente del Consiglio si presenti tutte le mattine negli studi Rai del Nomentano intestati a Fabrizio Frizzi, per assistere dietro le quinte alle puntate. Se ne è così convinto forse farebbe meglio ad evitare. In realtà, Elisa Isoardi paga il peso della successione a una Pippo Baudo in gonnella come la Clerici, ormai un monumento della tv, che aveva costruito la trasmissione a sua immagine e somiglianza.

Andata via lei, è cambiato tutto, hanno lasciato anche Anna Moroni, Roberto Valbuzzi, Marco Bianchi e Alessandro Spinosi. Ripartendo da zero, s’è trovata da subito la strada in salita, dovendo conquistare un pubblico che dopo 18 anni aveva ormai adottato la Clerici come una di famiglia. Tra le due non è che poi corra proprio buon sangue, da quando, nel 2008, la Isoardi sostituì la Antonella in aspettativa per la maternità e il piemontese Fabrizio Del Noce le impedì di tornare alla conduzione confermando la presentatrice cuneese. Prima di lasciare per sempre la Prova del Cuoco, pochi mesi fa la Clerici ha dato un benvenuto non proprio amichevole alla fidanzata di Salvini: «Faccio i miei migliori auguri a Elisa Isoardi. Da supplente diventa conduttrice a tutti gli effetti». E la supplente le rispose avvisando il suo pubblico con altrettanto veleno: «Ci rivedremo a settembre, cercando di fare la Prova più bella».

Ora, sarà anche più bella. Ma in televisione si sa che non è questo che conta. Lei in risposta alle critiche ha scritto su Instagram qualche frase abbastanza ermetica: «Non sempre resistere vuol dire essere forti. Non sempre incassare, stringere i denti, lottare, rilottare, non sempre vuol dire reagire». Cioé, adesso basta, il silenzio non paga? Elisa Isoardi non è comunque una presentatrice di primo pelo. Trentacinque anni, cuneese, un metro e 80 senza tacchi, occhi verdi, è arrivata alla televisione dopo un passato da Miss, Muretto, Fragola, Valle d’Aosta, Italia, Cinema, con un diploma da geometra conseguito in un collegio di suore. Dopo gli studi e i concorsi di bellezza, era andata a Roma per studiare recitazione e poi a Milano per diventare modella. Fidanzata con l’imprenditore Canio Giovanni Mazzaro, più grande di lei di 20 anni, chiuso quel rapporto, dal 2015 si è messa con Matteo Salvini, che gli era stato presentato da un leghista amico suo. Alessandro Cecchi Paone ne rimase allibito: «Sono basito per la relazione fra Salvini e la Isoardi. Un uomo rozzo, che non si lava, veste male, con la barba sempre lunga e l’alito che sa di grappa, non ce lo vedo con la Isoardi: lei è una bella ragazza, una persona delicatissima». Nonostante il suo stupore, il rapporto funzionò. All’inizio lei evitò accuratamente i giornalisti. Soltanto nel 2016 uscì allo scoperto: «Con Matteo è un periodo di profonda felicità». Spiegò che li univa l’amore per la montagna, che è meglio del mare, diceva, il cibo dell’orto piuttosto che quello industriale, il rispetto dell’ambiente e delle tradizioni, «che sono importanti». Con il passar del tempo, deve aver trovato qualcos’altro in Salvini oltre all’amore per la montagna che la rende così felice. Per questo, forse, posta frasi molto romantiche: «Avere te significa stare attenti a non trascurare la bellezza dei tramonti». E ai giornalisti consegna entusiasti panegirici del suo innamorato: «Matteo è una persona estremamente intelligente e sensibile. E’ solo all’inizio del suo lavoro nel governo e sta dando priorità alle emergenze. Al di là delle ideologie e degli opportunismi elettorali, credo che sia necessario al più presto cominciare a parlare dei diritti civili». Tipo l’abolizione dell’assegno di mantenimento?

In genere, ha sempre evitato commenti politici, anche se ha fatto pure il suo battesimo a un raduno della Lega a Ponte di Legno, seduta sorridente su una panca e onorando il menù, che chissà se era dell’orto: polenta, grigliata, patatine e zuccherini imbevuti nell’alcol. Professionalmente la Isoardi è molto attenta e non è mai andata incontro a flop nemmeno nei mesi in cui aveva sostituito la Clerici. Solo che oggi è rimasta schiacciata fra due colossi, perché alla fine anche Antonella è abbastanza ingombrante, come Salvini. Diciamo che paga dazio per colpe sue: i giornali guardano i numeri e fanno il loro lavoro, perché i numeri quello dicono. La verità è che forse la Prova del fuoco non ha il suo target. Ma lei aveva fatto di tutto per cambiare e dare una immagine di sé più adatta alla trasmissione che doveva presentare. Si spiegano così certe uscite da casalinga devota e certe incoerenze. Così, da quando il suo fidanzato ha cominciato a vincere le elezioni e a dar vita al governo del cambiamento, ha cercato di fare un passo indietro, come ha confessato una volta, scatenando qualche polemica femminista: «Una donna per quanto in vista deve dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra». In questa nuova versione, ha piazzato su Instagram sotto il titolo «Venerdì sera da leoni» tre foto di lei che indossa una canottiera nera scollata mentre stira una camicia bianca, che tutti hanno pensato che fosse di Salvini, fino a quando lui ha preferito smentire: «Vi dò una notizia. Era sua». Mentre lei un po’ si dev’essere pentita e ha ribattuto piccata che «sono 15 anni che lavoro in prima linea in tv, sono una donna completa e realizzata. Quando il tuo fidanzato si gioca la partita della vita è normale che stai un passo indietro. Ma il mio passo indietro non voleva dire quello che qualcuno ha interpretato in modo pretestuoso».

In ogni caso, è sembrata un po’ diversa dalla conduttrice in carriera che diceva: «Sono uno che ama il lavoro alla follia». E anche dalla donna indipendente che se ne andava in vacanza a Ibiza, forse in un periodo di crisi, fotografata dall’immancabile Chi di Signorini in atteggiamento affettuoso con l’avvocato romano Matteo Placidi. Finite le turbolenze, ora tutt’e due assicurano di essere più innamorati di prima. Lui rivela alla radio di essdere geloso, «perdonatemi, ma lo sono». E prima di confessare che la danneggia con la sua presenza ingombrante, twitta entusiasta: «Oggi alle 11,30 su Raiuno inizia la tua nuova avventura con la Prova del cuoco. In bocca al lupo, Elisa. Faccio il tifo per te». Lei lo descrive affettuosamente come «un orso, un uomo che non si spreca in complimenti facili. E’ una persona concreta, verace e schiva». Uno che «nutre un profondo orgoglio per la serietà che infondo nel lavoro. Che ammira il mio senso di responsabilità e la mia voglia di studiare e imparare». Un solo difetto: «In questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta». Ma adesso ci pensa lei, dice. Almeno la Prova del Cuoco servirà a qualcosa. Sarà mica per quello che lui non si perde una puntata?