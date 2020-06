(ANSA) - BARI, 12 GIU - E' stata archiviata l'inchiesta in cui il governatore pugliese Michele Emiliano era indagato per abuso d'ufficio in relazione alla nomina nel Consiglio di amministrazione di InnovaPuglia, società in house della Regione, dell'allora sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, ritenuto incompatibile dalla Gdf in base alla legge Severino.