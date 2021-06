Continua a far discutere il limite delle 4 persone a tavola nei ristoranti oltre che in zona gialla anche in zona bianca. Per dirimere la questione è previsto per oggi un tavolo tecnico dove sarà affrontata la questione. Secondo le Regioni e diverse componenti del centrodestra, l’interpretazione del governo concorde con le prescrizioni del Cts - sarebbe ritenuta troppo restrittiva. Un possibile punto di caduta potrebbe essere quello di lasciare il limite solo per i ristoranti al chiuso.

Le regioni: sopresi dall'azione autonoma del governo

"Il tavolo tecnico dove sarà affrontata la questione del limite di 4 persone al tavolo nei ristoranti segue la richiesta in tal senso inviata dalla conferenza delle regioni. L'ipotesi del limite di 4 al chiuso non è stata proposta ufficialmente alle Regioni e non trova riscontro. Nelle interlocuzioni di martedì scorso si è fatto presente che, considerato come le decisioni assunte sino ad ora (linee guida in primis) siano sempre state condivise in un clima assolutamente collaborativo e di rispetto istituzionale, ha sorpreso che l'interpretazione del governo sul tema sia avvenuta in maniera autonoma". Si apprende da fonti delle Regioni.

Bernini: "Misura eccessiva e illogica"

"Oggi è previsto un tavolo tecnico per affrontare la questione del limite di quattro persone a tavola al ristorante perfino nelle zone bianche", ha confermato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. “È in effetti doveroso porre fine al caos interpretativo di queste ore, che ha generato ulteriore confusione. Si tratta in effetti di una misura francamente eccessiva e illogica, per cui auspico che venga cancellata immediatamente per non creare ulteriori difficoltà ai ristoratori già pesantemente penalizzati”, ha concluso la senatrice.

Il nodo dei 4 a tavola

Nel giorno in cui hanno riaperto in tutta Italia i ristoranti al chiuso a pranzo e a cena, il ministero della Salute aveva precisato che sia in zona gialla sia in zona bianca resta il limite di massimo 4 persone al tavolo, salvo che gli occupanti siano tutti conviventi. Nelle ore successive il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini aveva sentito il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, per risolvere positivamente e superare l'interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti.

Limite solo in zona gialla

Il limite massimo di 4 persone - viene fatto notare -, salvo che si tratti di conviventi, si applica 'solo in zona gialla' (art. 27 DPCM 2 marzo 2021). Per la zona bianca - questa l'interpretazione dell'ufficio legislativo del Ministero per gli Affari regionali - questa restrizione dovrebbe intendersi superata. Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa occorre "dare assolutamente delle prospettive ai cittadini e bisogna considerare in maniera diversa le zona gialle da quelle bianche. Almeno per i ristoranti all'aperto in zona bianca si arrivi a togliere il vincolo del limite massimo di quattro persone al tavolo: sarebbe un primo segnale di distensione. Per i locali al chiuso credo si possa anche prevedere una restrizione iniziale, ci può stare purché sia graduale".