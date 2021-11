Chiedeva una "Norimberga 2" per i virologi: capo no vax ricoverato con il Covid dopo un viaggio a Medjugorie

E' uno dei leader dei no vax in Veneto, e aveva capeggiato numerose manifestazioni contro l'obbligo vaccinale, le

mascherine, il Gren pass e per la libertà di cura domiciliare ammantando i propri principi anche con riferimenti religiosi. Alla fine però il virus lo ha contagiato in maniera piuttosto grave, mandandolo in terapia semi-intensiva. Protagonista della vicenda, simile a molte altre della "galassia" negazionista, il veneto Lorenzo Damiano, di Conegliano (Treviso), 56 anni.

Nel suo attivismo, Damiano ha mescolato posizioni anti-sistema, invocando una "Norimberga 2" contro i promotori delle vaccinazioni, assieme a una sorta di fondamentalismo religioso. A ottobre aveva lanciato una Crociata del rosario per la liberazione del mondo dalla "tirannide sanitaria", e aveva dato vita in piazza dei Signori a Treviso a una manifestazione in cui aveva invocato "la presenza dello Spirito Santo e di Gesù contro il Nuovo ordine mondiale".

Con una lista sempre inneggiante alla Norimberga 2, Damiano si è infine presentato in ottobre alle ultime elezioni comunali di Conegliano, raccattando un 2,78% di voti e nessun seggio.

Il viaggio a Medjugorie e il Covid

Risale a una decina di giorni fa il pellegrinaggio a Medjugorje, nella Bosnia-Erzegovina più martoriata dal Coronavirus, pare per impiantarvi una specie di "fondazione". E' qui che con ogni probabilità Damiano ha contratto il Covid-19. Tornato a casa ha iniziato a soffrire di problemi respiratori sempre più gravi, chiudendosi in isolamento domiciliare; poi però le difficoltà ventilatorie e la saturazione dell'ossigeno sono peggiorati, rendendo necessario il ricovero in ospedale a Vittorio Veneto (Treviso), nel reparto di medicina, dove è sottoposto a respirazione assistita con l'ossigeno.