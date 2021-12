No green pass, Questura Milano: oggi 7 denunciati e 40 sanzionati

Milano, 4 dic. (askanews) - Sette persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità e 34 sanzionate per occupazione di aree urbane e 6 per mancato uso della mascherina. Lo ha riferito la questura di Milano facendo un bilancio dei controlli effettuati questo pomeriggio dalle forze dell'ordine per impedire l'ennesimo corteo non autorizzato della galassia no vax-no mask-no green pass. La polizia spiega anche di aver emesso 30 ordini di allontanamento e di aver notificato quattro avvisi di avvio del procedimento per l'emissione di altrettanti Daspo urbani.La questura ha infine comunicato di aver identificato complessivamente 202 persone.