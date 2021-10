No Green Pass: 10mila in corteo a Milano, traffico bloccato e cariche. A Trieste: "Missione compiuta"

Se tutto è andato per il meglio alla grande manifestazione antifascista indetta dai sindacati in Piazza San Giovanni a Roma, il successivo corteo di protesta dei No Green Pass a Milano sta avendo momenti di tensione. Già alla vigilia i manifestanti avevano annunciato che avrebbero fatto "diventare pazzi" i presidi delle forze dell'ordine, cambiando spesso direzione all'improvviso. L'obiettivo era bloccare il traffico e generare disagi. Fra gli slogan scanditi: "Trieste chiama Milano risponde" e "Giornalisti terroristi".

La manifestazione

Da Piazza Duomo il corteo ha proseguito fino a Piazza XXV aprile. Un tentativo di gruppi anarchici di raggiungere la sede della Regione e una serie di tafferugli in largo La Foppa ha provocato l'intervento delle forze dell'ordine, ci sono state cariche di alleggerimento.

A Trieste si riprende a lavorare

Intanto i portuali di Trieste hanno annunciato che torneranno al lavoro ma sottolineando che la loro azione non si interrompe qui. La prima battaglia "è stata vinta - dicono abbiamo dimostrato la forza e la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà individuale".