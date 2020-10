Nizza, Salvini: Ministro Lamorgese è incapace, si dimetta

Milano, 30 ott. (askanews) - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, deve dimettersi "per evidente e palese incapacità". A ribadirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, che dopo aver testimoniato in Tribunale a Milano in un processo che lo vede parte lesa, è tornato sul caso dell'attentatore di Nizza che prima di andare in Francia era sbarcato a Lampedusa.Il 21enne tunisino Brahim Aoussauoi, ha aggiunto Salvini, "è sbarcato un mese e mezzo fa e poi è scomparso. La domanda è quanti altri, noi lo abbiamo chiesto. Da quella nave ne scesero 640, quanti sono ancora in Italia e quanti sono scomparsi. Per il momento abbiamo chiesto informazioni perché le chiede l'Europa. Quanti sono ancora sul territorio italiano e quanti sono scomparsi. Non penso che si sia radicalizzato in 15 giorni. Pretendo di avere nomi e cognomi di quanti sono in strutture italiane e quanti sono scomparsi, temo siano alcune migliaia".fcz