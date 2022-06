Nissan Juke Hybrid debutta sulle strade italiane

Milano, 10 giu. (askanews) - Un propulsore ibrido unico sul mercato grazie a un avanzato algoritmo che ne regola il funzionamento e all'innovativo cambio multi-modale intelligente: Juke Hybrid, la prima versione elettrificata del crossover coupè Nissan che ha dato vita al segmento B-Suv, arriva sulle strade italiane.Luisa Di Vita, direttore comunicazione Nissan Italia: "Il nuovo Nissan juke Hybrid debutta durante la design week perchè è un'icona del design, è il pioniere del b-suv, lo ha inventato questo segmento, in 12 anni è cresciuta molto in termini di affidabilità e di tecnologia. Oggi per la prima volta a disposizione di tutti sulle strade italiane abbiamo questa versione di Juke Hybrid che consente una forte riduzione dei consumi, soprattutto nell'uso cittadino, fino al 40%. Poi la caratteristica principale è che va in modalità elettrica fino all'80% del suo tempo. Quindi arriviamo fino a 55 km7h ed è totalmente in elettrico".Design, performance, forte attenzione all'ambiente (e di conseguenza al portafoglio) ma anche tanta tecnologia e connettività: "E' possibile ad esempio attraverso un app dei nostrio servizi NissanConnect Services, da remoto dal proprio salotto di casa inviare l'itinerario, aprire e chiudere le portiere, ad esempio se vogliamo consegnare un pacco di Amazon oppure se decidiamo di dare la vettura a dei giovani figli è possibile impostare il perimetro d'azione entro il quale devono muoversi , e se questo viene superato o se i limiti di velocità vengono non rispettati, è possibile individuarla attraverso la app".Il gruppo giapponese punta con decisione sull'elettrico: il nuovo Juke Hybrid è infatti solo il primo dei 5 modelli elettrificati che Nissan lancerà sul mercato nel 2022: "Per noi è un punto non di arrivo ma un punto di svolta, in quanto abbiamo già iniziato il nostro percorso elettrico con Leaf ma oggi ci rafforziamo di elettrificazione fatta sia di ibrido, ma anche di mild hybrid attraverso il nostro nuovo Qashqai, inseriamo a breve l'e-power che è una tecnologia unica, un brevetto Nissan che permette la trazione 100% elettrica alla guida con una colonnina di ricarica a bordo: con l'ausilio di un motore è possibile ricaricare attraverso l'esercente tradizionale senza avere nessun assillo durante le fasi di percorrenza".La sfida è quella di intercettare le ultime tendenze di un mercato in continua evoluzione: "Noi abbiamo visto che in soli 3 anni siamo passati dal 7% al 46% di scelta ibrida da parte degli italiani. Quindi entriamo proprio in un'alimentazione che è l'alimentazione principe su cui si sta rivolgendo l'attenzione del mercato".