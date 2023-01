Nigeria: assalita parrocchia, rapito un catechista

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 20 GEN - Rapito un catechista da banditi che probabilmente volevano sequestrare il parroco della chiesa cattolica di Santa Monica, Ikulu-Pari, a Chawai Chiefdom, nello stato di Kaduna, centro-nord della Nigeria. Secondo quanto riferisce Fides i malviventi hanno assalito la residenza parrocchiale di p. Joseph Shekari ieri sera, 19 gennaio. I banditi hanno sparato in aria, setacciando gli edifici del complesso parrocchiale, la chiesa, la scuola e la residenza del parroco alla ricerca del sacerdote, che non era però nel villaggio. Non trovando il prete, i banditi hanno preso Kefas Ishaya, un catechista, e lo hanno trascinato nella boscaglia. (ANSA).