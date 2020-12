Neve a Milano, la città si risveglia imbiancata

Roma, 28 dic. (askanews) - Come da previsioni, Milano si è risvegliata questa mattina imbiancata per una nevicata notturna. Tra lo stupore e il timore di possibili disagi, fin dalle prime ore del giorno molti i cittadini che hanno postato sui social varie immagini del capoluogo lombardo ricoperto di un soffice mantello bianco di alcune decine di centimetri.In vista della nevicata, ieri Comune di Milano, Protezione civile, A2A, Amsa, Atm ed MM avevano predisposto un piano in tutto il territorio cittadino per non creare disagi per l'accumulo di neve. In particolare, è stato diramato agli amministratori di condominio l'avviso, in caso di calo delle temperature, di spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti.Scattato sempre oggi il piano neve in Lombardia: a causa dell'allerta meteo, i gestori delle infrastrutture hanno disposto la riduzione del servizio ferroviario.