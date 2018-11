Nessuna tregua dal maltempo nel weekend, rischio nubifragi

Roma, 2 nov. (askanews) - Non darà tregua neppure nel weekend l'ondata di maltempo che sta investendo il Belpaese. Il vortice di bassa pressione che si è formato in seguito al passaggio della perturbazione numero 1 di novembre insisterà infatti sui mari attorno all'Italia almeno fino a lunedì - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - influenzando il tempo in gran parte delle nostre regioni. In particolare domani le piogge bagneranno ancora molte regioni del Nord, il versante tirrenico e le Isole Maggiori, con rovesci e temporali che in alcune zone potrebbero essere ancora intensi. Domenica è probabile una nuova intensificazione del maltempo al Centro-Sud, bagnato da piogge diffuse, anche forti soprattutto nel versante tirrenico; al Nord invece le piogge saranno meno intense e meno diffuse, alternate anche a qualche timida schiarita. Le temperature nei prossimi giorni continueranno a oscillare intorno a valori nella norma o leggermente al di sopra, e rimarranno quindi nel complesso gradevoli per il periodo.SABATO - Domani prevarranno ancora le nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite al Nord-Est e nel settore peninsulare. Sulla Sicilia occidentale rovesci o temporali saranno frequenti e localmente anche di forte intensità. Al mattino locali piogge in gran parte del Nord-Ovest, in Emilia, tra la bassa Toscana e l'alto Lazio, sulla Sardegna orientale e nel sud della Calabria. Nel pomeriggio si accentua l'instabilità in Sardegna, con possibili rovesci o temporali nel nord e nell'est dell'Isola. Saranno ancora possibili locali piogge al Nord-Ovest e sulla Calabria meridionale, mentre il tempo sarà più asciutto al Nord-Est e nel settore peninsulare, con qualche pioggia solo a ridosso dell'Appennino.Temperature massime in lieve aumento in gran parte del Nord e del settore peninsulare. Venti fino a moderati di Scirocco su Tirreno, Calabria e Sicilia, da Nord sul Ligure.PROSSIMI GIORNI - Domenica nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su tutto il Centro-Sud e Isole, con rovesci e temporali anche di forte intensità, specie nel versante tirrenico e in Sardegna; a tratti qualche piovasco residuo anche in Valle d'Aosta, Piemonte ed Emilia. Temperature massime in ulteriore aumento al Nord, in leggero calo invece nel resto d'Italia.All'inizio della prossima settimana assisteremo a un graduale miglioramento del tempo, con episodi di instabilità residua lunedì al Nord e sul medio Tirreno. Questo miglioramento, tuttavia, sarà solo temporaneo: una nuova perturbazione è già attesa tra martedì e mercoledì.