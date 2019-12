Nessuna apertura vaticana a unioni omosessuali, c’è un’apertura a trattare in positivo la sessualità

I passaggi più piccanti sono riassunti dal paragrafo 171 al paragrafo 195, ma su un totale di 349 le pagine interessanti e anche innovative sono molto di più. C’è solo il pericolo che le polemiche e la passionalità concentrata nelle pagine dedicate agli aspetti trasgressivi sul sesso, dove la gente sperava qualche apertura sulle unioni tra persone dello stesso sesso, lascino nell’ombra il grande lavoro portato a termine su mandato di Francesco dalla Pontifica Commissione Biblica. A lettura ultimata del volume Che cosa è l’uomo secondo la Bibbia, edito dalla Libreria Editrice Vaticana, si può concludere che la proposta antropologica biblica, ossia il modo di considerare l’essere e l’agire dell’uomo alla luce della parola di Dio è senza dubbio davvero una proposta interessante, sebbene finora la Chiesa non sia riusciti a comunicare la sua bellezza in forma convincente all’uomo moderno. Si tratterebbe in definitiva di fare un bilancio tra l’essere e il non essere donne e uomini secondo il progetto divino, tra il comportarsi e il non comportarsi secondo questo piano per tirare un bilancio realistico tra guadagni e perdite.

Non si può negare che le cose piccanti in materia di sessualità attraggono maggiormente. Ma non perché siano di per sé fonte di maggiore gioia, ma perché, oltre tutto, è piuttosto difficile presentare in maniera coinvolgente sia la virtù sia l’esito finale della vita umana, quando non saremo più maschi e femmine, donne e uomini carnali, ma angelicati, liberati dall’istinto sessuale ora tanto determinante e condizionante la vita sulla terra e la sua qualità. Non a caso le donne e gli uomini che fanno voto di castità perfetta e lo rispettano sono visti come persone eccezionali, se non proprio un pochino strane. Il celibato non è dato a tutti di capire e vivere. Il libro in questione aiuta a capire il senso pieno di umanità che si trova nel matrimonio e nel celibato e anche a rendersi conto dei problemi, delle normative e delle trasgressioni rispetto a l’unione sponsale riconosciuta come tale solo per l’unione tra un uomo e una donna e non per persone dello stesso sesso.

Se il documento in sé ha molti suoni e colori interessanti e positivi, primo fra tutti lo sforzo di riconciliare visione cristiana dell’uomo e sessualità, ma anche la sensazione che proprio sulla sessualità si stia giocando una partita interessante tra Dio e l’uomo, colpisce il fatto che le fonti ufficiali ecclesiastiche si siano da subito adoperate per rettificare le interpretazioni – a loro modo sbagliate - apparse sulla stampa. Con il rischio realissimo che anche questo testo verrà catalogato dalla gente come un rinnovato “niet” della Chiesa. Anche della Chiesa della misericordia e dell’amore che salvo eccezioni come lo è papa Francesco, fatica assai a parlare di amore senza paura e senza stereotipi.

Nel volume sull’antropologia non si apre alle unioni gay. In realtà, il documento al n. 185 afferma testualmente: «L’istituzione matrimoniale, costituita dal rapporto stabile tra marito e moglie, viene costantemente presentata come evidente e normativa in tutta la tradizione biblica. Non vi sono esempi di “unione” legalmente riconosciuta tra persone dello stesso sesso». Pertanto – ha ribadito monsignor Giacomo Morandi segretario del dicastero per la dottrina della fede “non esiste nessuna “apertura” alle unioni tra persone dello stesso sesso, come da alcuni viene erroneamente preteso”.

Interessante è uno dei fili conduttori dell’intero volume: l’aspetto di completamento e in più casi anche di contrasto tra visione dell’Antico e del Nuovo Testamento. Specialmente sugli aspetti problematici o di pratiche trasgressive in ambito sessuale contrarie alla legge di Dio. Questa disparità di sensibilità e di valutazione la si riscontra sull’istituzione matrimoniale, sulla poligamia, sui matrimoni misti, sul divorzio, l’incesto, l’adulterio, la prostituzione, l’omosessualità. Ne risulta in genere la sensazione che il messaggio di Gesù sia di “amore esigente” che richiede l’impegno a rendere il cuore capace di aderire a tale amore.

L’insegnamento biblico – si legge in un passo del volume dove si parla del divorzio – lascia aperto il campo alla teologia morale e alla pastorale: la durezza di cuore continua ad essere presente, anche nei battezzati, e ciò richiede saggezza e misericordia da parte di chi interpreta il messaggio di Gesù e il suo desiderio di bene”. Lo si è visto, ad esempio, nel turbamento suscitato in ambienti conservatori cattolici dall’esortazione di Francesco Amoris Laetitia.

Mettere insieme la visione dell’uomo fatto di terra, ma portatore di un soffio divino aiuta a comprendere meglio il rapporto dell’uomo con l’amore verso la donna, la famiglia, la creazione, ma anche a considerare la lotta esistente tra bene e male e l’intervento di Do nella storia dei peccatori. Condizione questa, comune a tutti gli uomini e le donne cui tuttavia è riservata anche la capacità di un cammino di salvezza perché se Dio ha creato l’uomo ha pure deciso di non lasciarlo mai solo.