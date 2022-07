Nessun colpevole per l'omicidio di Serena Mollicone, tensione dopo la sentenza

Tutti assolti. L'omicidio di Serena Mollicone, morta ad Arce nel giugno del 2001, resta un 'cold case' senza colpevoli. I giudici della Corte d'Assise di Cassino, dopo una camera di consiglio fiume durata quasi 9 ore, hanno fatto cadere le accuse per l'intera famiglia Mottola con la formula "per non avere commesso il fatto" e per gli altri due imputati: Vincenzo Quatrale, all'epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e per l'appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui era contestato il favoreggiamento con la formula "perche' il fatto non sussiste". Dopo la lettura della sentenza ci sono stati momenti di forte tensione sia nell'aula che all'esterno del palazzo di giustizia, con un tentativo di aggressione nei confronti di alcuni imputati al punto che sono dovute intervenire le forze dell'ordine per riportare la calma.ServizioDI Nardelli