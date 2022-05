Neptunia, l'installazione artistica che trasforma CO2 in ossigeno

Milano, 12 mag. (askanews) - L'artista e designer Matteo Cibic ha portato il mare a Milano con una installazione artistica che guarda all'ambiente. In Piazza XXV Aprile fino al 15 maggio si può vedere "Neptunia", una opera realizzata per promuovere un progetto di sostenibilità che coinvolge le associazioni zeroCO2 e Worldrise insieme a Neptunia Gin by Hendrick s che ha promosso il progetto e a 8 locali di Milano. L obiettivo della collaborazione è di contribuire alla riforestazione di 100 metri quadrati di fondale marino in Sardegna, a Golfo Aranci, attraverso il trapianto di ben 2500 piante di posidonia."Neptunia trasforma l'anidride carbonica in ossigeno - ha spiegato l'artista Matteo Cibic - Vedrete sulla piattaforma della nostra Neptunia questo tubo in cui corre una microalga che trasforma costantemente CO2 in ossigeno. Per me è una fonte di ispirazione soprattutto per i giovani perché studino per inventare nuove soluzioni per ottimizzare il nostro impatto sulla natura".