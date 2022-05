Nelle ultime 24 ore 18.896 contagiati e 124 morti

Roma, 2 mag. (askanews) - E' di 18.896 nuovi contagiati da Covid-19 e 124 morti il bilancio delle ultime 24 ore in Italia. 45.512 guariti i guariti. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute evidenzia un aumento di due ricoveri nelle terapie intensiove, rispetto alle entrate del giorno di ieri, e di 56 ricoveri in area medica. Con 122.444 tamponi propcessati, il tasso di psotività sale a 15,4% (+1,3%).136.842.477 le dosi di vaccino somministrate in totale.