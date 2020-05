Nel segno del mistero di Raffaello riaprono i Musei vaticani

Città del Vaticano, 29 mag. (askanews) - C'è chi ha voluto vedere un misterioso legame tra l'anno funesto del coronavirus e la morte di Raffaello Sanzio, che proprio 500 anni fa, il sei aprile 1520, morì nel pieno delle sue forze, dopo pochi giorni di febbre improvvisa: malaria? Fatto sta che i Musei vaticani, che avevano preparato il cinquecentenario del divino urbinate con cura e passione, hanno dovuto chiudere i battenti, come tutti i musei di Roma, d'Italia e del mondo, e i tesori - compresi due nuovi affreschi eseguiti dalla mano di Raffaello - sono rimasti segreti. Fino a lunedì prossimo, primo giugno, quando, con tutte le cautele del caso, riapriranno le porte ai visitatori.La chiusura forzata, per i Musei fondati da papa Giulio II nel XVI secolo ed aperti al grande pubblico da Pio XI dopo la Conciliazione, è stata particolarmente surreale. Non solo perché la Cappella Sistina, le stanze di Raffaello, la pinacoteca, la sala delle mappe geografiche, il museo egizio e via via tutti i 7 chilometri dei 14 musei(il plurale non è un vezzo) e delle svariate collezioni sono solitamente tra i luoghi più accorsati del mondo, tanto che, negli anni, turisti danarosi e star di Hollywood hanno sborsato una fortuna per poter visitare privatamente, e senza folla, gli affreschi di Michelangelo. Non solo perché l'immaginario cinematografico - basti pensare alla serie televisiva di Paolo Sorrentino o al fortunato film sui 'due Papi' - ha aumentato il richiamo di luoghi, come la sala del Conclave, già mitologici nell'immaginario collettivo. Ma perché, come spiega la direttrice dei Musei, Barbara Jatta, i Vaticani 'sono musei diversi dagli altri musei globali, perché portano avanti valori che non sono solo di storia e di arte, ma anche di fede'. Con quest'intento evangelizzatore i Pontefici hanno voluto aprire al grande pubblico la loro straordinaria collezione, e con questo scopo ancora Papa Francesco ha voluto che oltre che luoghi d'arte i Musei vaticani siano una casa aperta.Chiusi l'otto marzo scorso, all'avvio del lockdown, dunque, i Musei vaticani tornano alla loro natura il primo giugno. 'Lunedì riapriamo, vediamo che succede...', commenta, curioso, chi ci lavora. Nei mesi di chiusura, su internet è stato possibile fare 'tour virtuali' delle sale: un esperimento che ha avuto notevole quantità di accessi online. L'attuale situazione di emergenza sanitaria, si spiega, ha imposto come principale presupposto, per poter riaprire, l'obiettivo di contemperare, al massimo grado possibile, le esigenze della sicurezza e della salute con le dinamiche proprie di una visita che non sia, tuttavia, snaturata nella sua essenza. Pertanto, nello scrupoloso rispetto delle norme di igiene e di distanziamento, tutti coloro che avranno accesso ai Musei saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea attraverso apparecchiature termometriche e l'ingresso dei visitatori sarà consentito solo se muniti di mascherina. Durante l'orario di apertura al pubblico, sarà sempre attivo un presidio di personale medico-sanitario delle Misericordie di Italia che, assieme alla Direzione di Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano, garantiranno ogni necessaria esigenza. Altre novità importanti riguardano le modalità di visita, impostate secondo una programmazione straordinaria che potrà in ogni momento essere rivista alla luce dell'evoluzione della situazione di emergenza. Al fine di contingentare al meglio gli ingressi, per accedere ai Musei Vaticani sarà obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata direttamente dal sito ufficiale www.museivaticani.va In questo periodo eccezionale non verrà applicato il costo dei diritti di prevendita di 4 Euro. Anche gli orari di apertura subiranno delle variazioni: dal lunedì al giovedì le Collezioni Pontificie rimarranno aperte dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con ultimo ingresso alle ore 18.00 (l'uscita dai settori museali inizia alle ore 19.30); il venerdì e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con ultimo ingresso alle ore 20.00 (uscita dei settori museali alle ore 21.30). In questi due giorni sarà possibile abbinare alla visita, avvolti dalle tenui luci del tramonto romano, un aperitivo servito nell'affascinante scenario del Cortile della Pigna (prenotazione obbligatoria, soggetta a limitata disponibilità di posti nel rispetto delle normative di sicurezza in tema di ristorazione). La consueta apertura gratuita dell'ultima domenica del mese resta al momento sospesa. Si aggiunge, al già ricco ventaglio di proposte di visita, un nuovo tour in open bus, ecologici e panoramici, alla scoperta dei Giardini Vaticani che prevede l'accesso esclusivo e diretto al cuore verde dello Stato della Citta del Vaticano, attraverso un ingresso dedicato e senza necessità di attraversare i Musei. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito www.museivaticani.va dove sarà possibile trovare tutti i dettagli della proposta. Insieme ai Musei Vaticani tornano a concedersi al pubblico anche le Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Sino al termine dell'emergenza, si potrà ammirare la residenza estiva del Santo Padre e i suoi meravigliosi giardini esclusivamente il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.00 (il primo giorno di riapertura è previsto per sabato 6 giugno 2020). Tutti i visitatori saranno sottoposti al controllo della temperatura e agli ospiti sarà consentito l'ingresso solo se muniti di mascherina. Prenotazione obbligatoria dal sito ufficiale dei Musei Vaticani. Il Treno delle Ville Pontificie, in partenza ogni sabato dalla Stazione Vaticana, è sospeso.Non va dimenticato che per i bilanci del piccolo Stato pontificio i Musei vaticani rappresentano una delle principali voci di introito. A fronte di costi consistenti (personale, manutenzione degli edifici e delle biblioteche, Radio vaticana, opere di carità, ecc) il Vaticano, come noto, non ha tasse né attività produttive. Tradizionalmente, gli introiti della Santa Sede sono i ricavi dalle attività immobiliari e commerciali, il risultato degli investimenti finanziari, i contributi dalle diocesi e dalle conferenze episcopali di tutto il mondo e le donazioni ricevute, da singoli benefattori ma anche dallo Ior e dal Governatorato, il 'municipio' vaticano che, in particolare, ha una importante voce di ricavo negli ingressi dei Musei Vaticani. Il bilancio preventivo della Santa Sede per il 2020 è stato approvato nelle scorse settimane con 53 milioni di deficit: 269 milioni di ricavi e 322 milioni di deficit. Il deficit viene coperto con i fondi dell'Obolo di San Pietro, la colletta - che quest'anno si svolgerà il 4 ottobre, giorno di San Francesco - che, lungi dall'essere un tappabuchi, rappresenta, come recita ufficialmente il sito internet, 'ciò che ciascun fedele sente di donare al Papa perché possa provvedere alle necessità della Chiesa intera e là dove è più in difficoltà'. La pandemia ha causato un'impennata del deficit. Una previsione ragionevole tracciata in queste settimane dagli uffici vaticani è che nel 2021 il deficit sarà di 130 milioni, con un aumento del 145% rispetto al 2020 (53 milioni). La riaperturs dei Musei vaticani può dare una boccata di ossigeno. Certo all'inizio non arriveranno frotte di turisti stranieri, che rappresentano una buona quota dei visitatori, ma c'è ottimismo che 'nel medio periodo' tornino. La direttrice dei Musei vaticani Barabara Jatta non nasconde che sono stati mesi difficili, ma vuole cogliere anche l'aspetto positivo del lockdown: in una società delle immagini, dove tutti sono bombardati da informazioni visive di ogni genere e su ogni supporto, la lentezza a cui la pandemia ha costretto l'umanità può aver fatto maturare una maggiore capacità di guardare, con cura, alle opere d'arte che meritano.Tra le sorprese che accoglieranno i visitatori, nell'ultima delle sale di Raffaello la meticolosa opera di restauro, che ha riportato in luce i colori originali della battaglia di Ponte Milvio, ha fatto scoprire ai conservatori vaticani che due figure laterali, che rappresentano l'amicizia e la giustizia e che si credeva fossero state realizzate dagli allievi di Raffaello dopo la sua morte improvvisa, sono state realizzate invece dal maestro in persona. Morto 500 anni fa per motivi misteriosi, l'urbinate ha lasciato questo regalo inatteso ai visitatori che tornano dopo la pandemia.