Nel segno del green a Padova nasce il laboratorio Esg

Milano, 19 nov. (askanews) - Parole d'ordine: crescita sostenibile, economia circolare e sostegno alle imprese. Nasce a Padova, dalla sinergia tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariparo, un laboratorio Esg "Environmental Social Governance" a servizio delle imprese nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza e l intero Trentino Alto Adige."Come Intesa Sanpaolo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - ha spiegato Roberto Gabrielli direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo - inaugureremo il laboratorio Esg che ha come compito di diventare un acceleratore nell ambito della consulenza e della formazione sulla sostenibilità ma anche in concreto, accompagnando le imprese negli investimenti necessari a cavalcare la sostenibilità. Metteremo a disposizione un plafond di 500 mln di euro per supportare anche finanziariamente le imprese e rendere le aziende competitive anche nei mercati internazionali".Il nuovo plafond si inserisce nell ambito di Motore Italia, il programma strategico di Intesa Sanpaolo per favorire la liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale delle imprese mettendo a disposizione del tessuto produttivo del Triveneto un plafond di 10 miliardi di euro.Il Laboratorio Esg, ha un respiro nazionale, come ha ricordato Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Intesa Sanpaolo:"L'obiettivo di questo laboratorio è diffondere sulle Pmi la consapevolezza della sostenibilità e dare loro anche degli strumenti per affrontare la transizione sostenibile e in particolare quella Green. L'iniziativa parte da questo territorio ma ha come obiettivo di essere presente su tutto il nostro territorio nazionale".L'intervento per Intesa Sanpaolo rientra nel piano più ampio per dare supporto agli investimenti legati al PNRR. Il gruppo bancario ha attivato già nel 2020 un plafond da 2 miliardi di euro per finanziamenti per la sostenibilità oltre al plafond di 6 miliardi di euro destinato a investimenti in circular economy, per la transizione green. Dalla loro introduzione la banca ha erogato oltre 2 miliardi di euro a favore delle imprese, di cui circa 120 milioni di euro al Triveneto.