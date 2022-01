Nel Lazio 12.663 nuovi casi, D'Amato: si resta in zona gialla

Roma, 28 gen. (askanews) - "Oggi su 20.833 tamponi molecolari e 76.241 tamponi antigenici per un totale di 97.074 tamponi" nel Lazio si registrano "12.663 nuovi casi positivi (-804), 28 decessi (come ieri), 2.134 ricoverati (+38), 207 terapie intensive (+4) e +10.277 guariti". Come spiega l'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, "il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%, mentre i casi a Roma sono 6.661". Il Lazio - ha ribadito l'assessore - resta in zona gialla.