Nel 2020 possibili oltre 700mila morti, 'mai così tanti dal 1944'

Roma, 15 dic. (askanews) - L'Italia nel 2020 potrebbe superare, a causa del Covid, i 700.000 morti, cosa che non accadeva dal 1944, durante la Seconda guerra mondiale.Lo ha detto su Rai 3 il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo: "Una valutazione ragionevole fa pensare che quest'anno supereremo il confine dei 700mila decessi complessivi, che è un valore preoccupante perché una cosa del genere l'ultima volta, in Italia, era successa nel 1944, quando eravamo nel pieno della seconda guerra mondiale. Nel 2019 il dato era stato di 647.000 morti", mentre per quest'anno, ha precisato, "si tratta di una stima, perché l'anno non è ancora finito".Secondo i primi risultati del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell'Istat, prima diffusione dei dati definitivi 2018 e 2019, l'Italia è un paese sempre più vecchio, con gli over 45 in deciso aumento rispetto agli under 45. Tutte le classi di età sotto i 44 anni vedono diminuire il proprio peso relativo rispetto al 2011 mentre aumentano molto le persone dai 45 anni in su che passano dal 48,2% del 2011 al 53,5% del 2019.L'età media si è innalzata di due anni rispetto al 2011 (da 43 a 45 anni). La Campania, con 42 anni, è la regione con la popolazione più giovane, mentre la Liguria si conferma la regione con l'età media più elevata (49 anni).