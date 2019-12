(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, si dimette. Lo ha annunciato - come appreso dall'ANSA - durante una riunione straordinaria di maggioranza a Palazzo regionale. Le motivazioni sono legate all'avviso di garanzia ricevuto dalla Dda per scambio elettorale politico mafioso in merito ad un'inchiesta sul condizionamento delle Regionali del 2018 in Valle d'Aosta da parte della 'ndrangheta.