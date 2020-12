'Ndrangheta, due ex presidenti Vda indagati per concorso esterno

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa due ex presidenti della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, attuale consigliere regionale dell'Union valdotaine, e Laurent Viérin, con l'ex consigliere regionale Luca Bianchi. Un atto dovuto, da parte della Dda di Torino, dopo la trasmissione degli atti della sentenza del processo Geenna da parte del Tribunale di Aosta, che segnala "indizi del reato" a loro carico. Sono stati iscritti nel fascicolo dell'inchiesta Egomnia sulle elezioni regionali del 2018. (ANSA).