'Ndrangheta: arresti dei carabinieri nella Locride

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 06 LUG - I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito stamattina un'operazione, denominata "New Generation-Riscatto II", contro la cosca Cordì di Locri della 'ndrangheta. L'operazione ha portato all'arresto di 29 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip distrettuale di Reggio Calabria su richiesta della Dda, diretta da Giovanni Bombardieri. Arresti nell'ambito dell'operazione sono stati eseguiti, oltre che nel Reggino e nella Locride, nelle province di Pavia, Udine, Terni e Catanzaro. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso; produzione, traffico e detenzione illegale di sostanze stupefacenti; detenzione illegale di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata e traffico e spendita di banconote false. L'operazione rappresenta il seguito dell'inchiesta "Riscatto" che, nell'agosto del 2019, aveva portato all'arresto di numerose persone presunte affiliate alla stessa cosca Cordì. (ANSA).