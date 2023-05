Nazioni Unite e arma dei Carabinieri collaborano per tutela ambiente

Le Nazioni Unite e l'arma dei carabinieri collaboreranno per sviluppare congiuntamente programmi formativi in tema di tutela ambientale. Siglata ieri al Palazzo di Vetro di New York una lettera d'intenti tra i rappresentanti delle due istituzioni. Il documento e' stato sottoscritto per l'arma dal generale Antonio Pietro Marzo, comandante delle unita' forestali ambientali e agroalimentari carabinieri e da Atul Khare, sottosegretario generale per il supporto operativo delle Nazioni Unite alla presenza del rappresentante permanente d'Italia all'Onu, ambasciatore Maurizio Massari.

L'Arma e il dipartimento di supporto operativo della Nazioni Unite (Dos) esploreranno opportunita' di collaborazione in materia di formazione, sviluppo di capacita', scambio di conoscenze, individuazione di risorse e sviluppo di iniziative di finanziamento per promuovere obiettivi comuni nei settori della gestione e protezione dell'ambiente. (NPK) Fonte: us carabinieri.