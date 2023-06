Nave Open Arms arrivata in porto di Livorno con 117 migranti

(ANSA) - LIVORNO, 21 GIU - La nave ong Open Arms ha attraccato con 117 migranti provenienti da Libia, Eritrea e Sudan, alla banchina 56 della stazione marittima del porto di Livorno. La nave, battente bandiera spagnola, era scortata da una motovedetta della Capitaneria. A bordo migranti soccorsi il 17 giugno. Tra loro 58 uomini, 15 donne e 44 minori.

Di questi, 43 sono minori non accompagnati dai 14 anni in su, più c'è una bambina di 3 anni con entrambi i genitori. La Open Arms è arrivata con un'ora e mezza di anticipo rispetto al previsto per via di "tempi di percorrenza molto più rapidi rispetto a quelli inizialmente preventivati, grazie al mare calmo e condizioni di navigazione favorevoli", come ha fatto sapere la Capitaneria di porto. Eseguite le operazioni di identificazione e screening sanitario per accertare lo stato di salute dei migranti a bordo. Quanto ai ricollocamenti saranno "tutti in Toscana", ha stabilito la prefettura di Livorno. Dei minori, "27 rimangono a Livorno, altri sette vanno a Grosseto e i restanti nelle varie comunità sparse per la Toscana", ha precisato il prefetto Paolo d'Attilio. (ANSA). .