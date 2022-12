Nave ong Sea Eye 4 in porto Livorno con 108 migranti

(ANSA) - LIVORNO, 23 DIC - La nave ong con migranti, la tedesca Sea Eye 4, ha attraccato stamani nel porto di Livorno dopo aver fatto ingresso scortata da motovedette della capitaneria. A bordo ci sono 108 migranti. Secondo programmi 32 migranti saranno destinati all'Emilia Romagna, 30 al Lazio, mentre i restanti 46, tra cui i minori - che potrebbero essere 13 e non 12 come annunciato alla vigilia dell'arrivo -, rimarranno in Toscana e saranno distribuiti tra le varie province. Sono saliti a bordo i medici dell'ufficio di sanità marittima di frontiera e il personale della Croce rossa per i primi accertamenti medici. "Da bordo della nave Sea Eye 4 ci riferiscono di condizioni provanti dei migranti. Non risultano al momento casi di Covid anche se verranno fatti tamponi Covid a tappeto a migranti e personale sulla nave. Ci sono come già ieri per la Life Support casi di disidratazione e scabbia", ha riferito ai giornalisti l'assessore regionale alla Protezione civile Monia Monni. "Dei 108 a bordo, rimarranno in Toscana 43 adulti e 13 minori - aggiunge - La prefettura sta lavorando intensamente per individuare posti Cas. I Cas dedicati ai minori vanno aperti e il prefetto si sta in questi minuti coordinando con la presidente della provincia di Livorno". (ANSA).