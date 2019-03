La marina maltese ha preso il controllo del mercantile dirottato dai migranti

La Marina maltese ha preso il controllo del mercantile che era stato dirottato dai migranti messi in salvo che si rifiutavano di essere riportati in Libia. Secondo quanto rende noto una dichiarazione delle Forze Armate di Malta un'unità delle operazioni speciali "è stata inviata a bordo e messo in sicurezza l'imbarcazione in modo da restituire il controllo della nave al capitano".

"Il mercantile, il suo equipaggio e tutti i migranti sono ora scortati dalla Marina militare al Boiler Wharf - continua il comunicato riferendosi ad un dei moli del porto della Valletta - per essere consegnati alla polizia per ulteriori indagini". L'arrivo è previsto per le 8.30.

Capitano minacciato

La Marina maltese ha poi reso noto che nelle comunicazioni radio con il mercantile El Hiblu, con equipaggio turco e battente bandiera di Palau, "il capitano più volte ha ripetuto di non essere in controllo dell'imbarcazione e che il suo equipaggio era stato costretto con le minacce da parte di diversi migranti a procedere verso Malta". I migranti salvati in mare non vogliono essere riportati in Libia dove sono esposti a violenze ed abusi, comprese torture e violenze sessuali.

Salvini: in Italia non entra nessuno

"Poveri naufraghi che dirottano il mercantile che li ha salvati perchè vogliono decidere la rotta della crociera". In una diretta sul suo profilo Facebook, il ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, commenta le voci di dirottamento della nave "a mezza via tra Italia e Malta" con a bordo migranti che sarebbe caduta in mano di criminali. E aggiunge: "Io dico ai pirati: 'l'Italia scordatevela'. Questa è la dimostrazione più evidente che non si tratta di un'operazione di soccorso ma un traffico criminale di esseri umani che arriva addirittura a dirottare un'imbarcazione privata. E' un atto di delinquenza, di criminalità organizzata. Le acque italiane sono precluse ai criminali". Questi i fatti in dettaglio: si tratta del mercantile El Hiblu 1 che aveva soccorso 108 migranti dopo un naufragio in zona Sar libica per riportarli verso Tripoli.

Nuovo processo contro il ministro dell'Interno?

"Da Roma un atto sul fermo della Sea Watch è stato mandato in Sicilia. E' in arrivo un altro processo nei confronti del cattivone Salvini? Lo scopriremo insieme solo vivendo. Di certo io non cambio idea, in Italia si arriva solo col permesso. Possono denunciare quanto vogliono, i porti italiani sono chiusi" aggiunge sempre via Facebook Matteo Salvini. E' il suo commento alla trasmissione degli atti, sugli avvenimenti che hanno preceduto lo sbarco della Sea Watch il 31 gennaio scorso nel capoluogo etneo, inviati a Siracusa dalla Procura di Roma. Il procuratore reggente Fabio Scavone ha spiegato che la competenza per valutare se esistono profili penali di competenza del Tribunale dei ministri di Catania spetta alla Procura distrettuale del capoluogo etneo. L'ipotesi di sequestro di persona che riguarderebbe 47 migranti raccolti in mare il 19 gennaio scorso e tenuti al largo della Sicilia fino al 31 gennaio, è quella ipotizzata dai pm romani perché simile al blocco della nave Diciotti lo scorso agosto, per cui il tribunale dei ministri di Catania chiese l’autorizzazione a procedere contro Salvini, a cui il Senato rispose "no". Nel mentre il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli hanno disposto il dissequestro della nave Mare Jonio della Ong Mediterranea, per "cessate esigenze probatorie, dopo gli accertamenti della Guardia di finanza". La nave era stata sequestrata dopo che aveva salvato, a 46 miglia dalla costa libica, 50 migranti e dopo essere approdata al molo di Lampedusa. "Felici di annunciare che Mare Jonio è libera. Ci è stato notificato dalla Procura di Agrigento il dissequestro della nave. Andiamo avanti. A testa alta", scrive il team di Mediterranea in un tweet.