Naufragio di migranti al largo della Tunisia, '80 scomparsi'

Roma, 4 lug. (askanews) - Un naufragio di migranti nel Mediterraneo si sarebbe verificato ieri non lontano da Zarzis, al largo della Tunisia: "Solo 5 persone sono sopravvissute mentre più di 80 sono scomparse" in mare, riferisce su Twitter Alarm Phone, citando la testimonianza di una volontaria e attivista tunisina della Mezzaluna Rossa, Chamseddine Marzoug.Sul posto è stato trovato un relitto di una barca. I 5 sopravvissuti sono stati soccorsi dalla Marina Tunisina e uno di loro sarebbe poi morto in ospedale."Siamo sconvolti da queste continue stragi in mare", scrive Alarm Phone.