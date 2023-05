Solo una festa di compleanno o qualcosa di diverso? Tante le domande senza risposta sul naufragio degli 007

Sono ancora diversi i punti da chiarire nella gita sul Lago Maggiore tra 007, tra cui alcuni appartenenti al Mossad, il servizio di sicurezza di Israele, che domenica sono saliti a bordo della Goduria, e che poi è finita in tragedia. A bordo tredici passeggeri israeliani, otto italiani, nessun nucleo familiare a bordo a parte lo skipper e la compagna di origini russe. Ufficialmente la gita è stata organizzata per festeggiare un compleanno. Ma qualcosa in questa versione non convince.

Indagato lo skipper

La barca era di proprietà di Claudio Carminati, 53 enne della provincia di Varese, che ora è ufficialmente indagato per naufragio ed omicidio colposi. La Goduria, sulla via del rientro da un pranzo sulle isole Borromeo, è naufragata a causa di una tempesta di pioggia, grandine e vento, che l'ha fatta prima capovolgere e poi affondare a Lisanza (Varese), provocando la morte di quattro persone, tra cui due 007 italiani.

Chi erano le 4 vittime

Claudio Alonzi, 62enne di Alatri apparteneva all'Aise come anche Tiziana Barnobi, 53enne colta da una crisi di panico - lo ricostruiscono le testimonianze raccolte dal pm Massimo De Filippo e dal procuratore capo di Busto Arsizio, Carlo Nocerino - all'abbattersi del fortunale. La donna si era rifugiata in cabina e il proprietario e skipper della "Gooduria", Claudio Carminati, aveva mandato a farle compagnia la moglie Anya Bozhkova, 50enne russa di Rostov dove aveva lasciato una figlia e due nipoti: è lei la terza vittima del naufragio. Il primo a cadere nel lago, il 54enne Shimoni Erez, era un agente in pensione dei servizi israeliani e con una decina di colleghi aveva deciso di concedersi un weekend in Italia per festeggiare il compleanno di uno di loro. Occasione di una rimpatriata - così sostengono più fonti di intelligence - con altrettanti 007 italiani, una gita per le isolette lungo il Maggiore con fermata al ristorante Il Verbano, sulla sponda piemontese del lago.

Il retroscena sugli incontri in Lombardia

Anche se per la gta in barca l'occasione è stata una ricorrenza da festeggiare è possibile che gli agenti nel Lago Maggiore siano stati impegnati nel trasbordo ed espatrio di qualcuno. Il confine più settentrionale dello speccio d'acqua appartiene alla Svizzera. Mentre qualcun altro ipotizza che sullo sfondo della strage ci sia stato uno scambio di informazioni tra le intelligence dei due paesi. Non è da escludere che tra i Servizi, nei giorni antecedenti alla gita, si sia consumato un confronto sulle missioni in Israele: gli agenti del Mossad si trovavano in Lombardia con ogni probabilità per effettuare alcuni incontri, al centro dei quali ci sarebbero anche documenti top secret.

La misteriosa fuga dei sopravvissuti

Inoltre, appare strano il fatto che i sopravvissuti israeliani sono stati subito messi in un volo militare per Telaviv. Anche gli italiani sono stati evacuati in fretta e furia dal pronto soccorso e dagli hotel dove non c’è traccia del loro passaggio. Inoltre, non ha fatto ritorno a casa nemmeno il proprietario della house-boat: nonostante su quel cabinato ormeggiato ai cantieri Piccaluga, Carminati ci vivesse, conservando sulla terraferma l'appartamento di Anya, che due mesi fa aveva sposato in seconde nozze. Quelle mura, un pezzo della grande villetta dove dal 2006 la donna aveva lavorato come badante, la coppia conservava un po' di mobilio e la sede della "Love Lake", il nome commerciale della loro attività di guide galleggianti a noleggio.

Gli accertamenti sull’imbarcazione

A dare risposte alle tante domande in sospeso potrebbe essere la stessa imbarcazione, per la quale le operazioni di recupero sono fallite per due giorni di fila, a causa di un incagliamento ieri e di una difficoltà a riportarla in superficie nuovamente oggi, tanto che per domani è previsto un terzo tentativo, prima di cambiare piano. Nel proseguo delle indagini sulle circostanze che hanno portato al capovolgimento della Goduria, la Procura di Busto Arsizio sta acquisendo tutta la documentazione utile, partendo dai documenti di immatricolazione della barca, che contengono i dati tecnico legali tra cui il pescaggio dello scafo, la portabilità massima, eventuali lavori di ampliamento o ammodernamento (che al momento non risulterebbero) e le dotazioni di sicurezza. Sono al vaglio anche i bollettini meteo, gli orari in cui sarebbero stati divulgati e la corrispondenza tra il tipo di alert e la portata delle precipitazioni che effettivamente si sono verificate.

Gli esiti delle autopsie

Sono attesi anche gli esiti delle autopsie sui corpi di Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, entrambi 007 italiani, Shimoni Erez, appartenente al Mossad e Anya Bozhkova, compagna di Carminati. Sarà poi indagata la condotta dello skipper 53 enne, per comprendere se abbia rispettato le norme di navigazione, se abbia o meno dotato la sua imbarcazione di tutti i sistemi di sicurezza necessari, e se abbia o meno reagito prontamente all'emergenza meteo. Lui, sotto shock per quanto accaduto e soprattutto per aver perso la sua compagna, verrà risentito prossimamente. Chissà se qualcuno degli 007 a bordo verrà chiamato a testimoniare sull'accaduto.