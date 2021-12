Natale e Santo Stefano con due perturbazioni: dove colpirà il maltempo. A Capodanno la sorpresa

Due perturbazioni di origine atlantica transiteranno tra Natale e Santo Stefano coinvolgendo parte d'Italia. Già entro la Vigilia di Natale l'alta pressione che ingloba anche l'Italia avrà perso smalto e si sarà lasciata scappare le prime infiltrazioni di aria umida dai quadranti occidentali, con l'arrivo di deboli piogge su parte del Nord e delle regioni tirreniche. In prossimità del Natale però la sua estensione si ridurrà ulteriormente sotto la spinta del flusso atlantico, intenzionato a diventare sempre più protagonista. Saranno definitivamente cessati i refoli di aria fredda balcanica, sempre più relegati verso l'Europa orientale, e al loro posto subentreranno correnti ben più miti di matrice atlantica, via via più cariche di umidità. Il tempo è destinato quindi a peggiorare anche su parte d'Italia, per il passaggio di una serie di perturbazioni.

Natale

Perturbazione in transito su parte d'Italia con coinvolgimento soprattutto delle regioni centro-settentrionali tirreniche, Sardegna e tratti della Val Padana: piogge e rovesci più frequenti su Spezzino, alta Toscana e basso Friuli. Nella prima parte della giornata qualche pioggia o rovescio anche su ovest Alpi (nevoso dai 1400m), basso Piemonte, Lombardia centro-meridionale, ovest Emilia e Triveneto con debole neve sulle Prealpi centro-orientali dai 1000m. In giornata piogge in estensione a Umbria, Marche e Abruzzo (specie interno), locali sconfinamenti entro fine giornata a Campania, Molise e alta Puglia. Asciutto su alta Val Padana, Alpi settentrionali, Puglia meridionale e rimanenti settori del Sud Italia, con schiarite a tratti ampie. Temperature in ulteriore aumento e ventilazione tesa dai quadranti meridionali.

Santo Stefano

La perturbazione si allontana verso est dall'Italia, ma sarà ancora in grado di dar luogo ad una certa instabilità sulle regioni tirreniche, con piogge e rovesci sparsi in temporanea attenuazione nelle prime ore della giornata. Seguirà però a breve distanza una nuova perturbazione, responsabile di una recrudescenza delle piogge e dei rovesci su Levante Ligure, Emilia Romagna, Lombardia sudorientale, basso Veneto, Friuli VG, Sardegna e settore tirrenico centro-settentrionale, più intensi tra Toscana, Lazio, Umbria e alta Campania. Qualche pioggia in arrivo in giornata anche su Abruzzo, Molise e alta Puglia. Un po' di neve sull'Appennino Tosco-Emiliano dai 1800m. In serata fenomeni in attenuazione sull'alto settore tirrenico. Asciutto con qualche schiarita su Alpi e settore ionico. Temperature stabili e ventilazione moderata o tesa sudoccidentale.

Tendenza Capodanno

Gli effetti dell'ultima perturbazione sembrerebbero attardarsi fino alla giornata successiva sulle regioni centro-meridionali, mentre più a nord si andrebbe verso un miglioramento. Successivamente l'anticiclone sembra intenzionato a recuperare terreno espandendosi dall'Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale, abbracciando anche l'Italia e aprendo una fase stabile e mite che potrebbe protrarsi anche fino a Capodanno.