Natale: Venezia comincia festa illuminando albero a San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 03 DIC - Dopo le discussioni sull'albero tecnologico di Fabrizio Plessi, quest'anno si torna alla tradizione. Piazza San Marco a Venezia ha dato il via al Natale con l'inaugurazione di un albero di tredici metri. Alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco Luigi Brugnaro ha ringraziato "tutti quanti quelli che hanno retto la storia che abbiamo avuto, acqua grande, pandemia, stiamo lavorando per farcela, grazie a tutti, quelli che puliscono la piazza, le persone che hanno messo davanti il servizio e l'abnegazione verso gli altri. Un grande grazie e un gran buon Natale, dobbiamo uscirne più uniti e amici, che sia un Natale di rilancio". La padrona di casa AnnaPaola Rey ha quindi aggiunto: "Anche attenzione per una città troppo sola, che è la più bella del mondo". L'albero naturale è stato posizionato tra Palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana, ma le luci natalizie sono state installate in tutta l'area marciana, illuminando le Procuratie Vecchie e Nuove e Calle Larga XXII Marzo sino a Campo Santa Maria del Giglio. Le luminarie decoreranno Venezia fino a martedì "grasso", 1 marzo 2022, ultimo giorno di Carnevale. (ANSA).