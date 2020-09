Narcotraffico tra Albania e Puglia, arrestati due latitanti

(ANSA) - BARI, 07 SET - Due trafficanti internazionali di droga, sfuggiti nei mesi scorsi alla cattura, sono stati arrestati in Inghilterra e in Germania dalla Dia di Bari, la Direzione investigativa Antimafia, in collaborazione con le autorità di polizia britanniche e tedesche. I due narcotrafficanti, un 37enne albanese e un 43enne italiano, erano destinatari di mandato di arresto europeo dopo essersi sottratti alla cattura il 30 giugno scorso, nell'ambito dell'operazione Kulmi della Dia di Bari, coordinata dalla magistratura antimafia del capoluogo pugliese, con la Procura speciale Anticorruzione e Criminalità organizzata di Tirana, sul traffico di droga tra Italia e Albania attraverso le coste baresi. Il 37enne albanese, H.E., che nei prossimi giorni sarà estradato in Italia, è stato arrestato vicino l'aeroporto londinese di Heathrow dalla polizia di New Scotland Yard. La cattura è avvenuta a seguito dell'individuazione del suo profilo occulto Instagram, attraverso il quale è stato indotto dapprima ad accettare contatti online da un account fittizio, appositamente creato dagli investigatori della Dia e riconducibile ad un'inesistente ragazza albanese, poi a presentarsi ad un appuntamento con lei, dove era stato invece pianificato un servizio di polizia. L'altro indagato, il 43enne C.S., dopo l'arresto in Germania è stato condotto in Italia e messo ai domiciliari. Gli arresti sono stati eseguiti anche grazie a Interpol e Criminalpol, nonché con la collaborazione, in Italia, di polizia penitenziaria e polizia di frontiera. (ANSA).